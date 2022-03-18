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1 час назад

«Веселые 40 лет»: Билан записал видео перед операцией

Александр Кузьмин

Находящийся в клинике певец Дима Билан записал видео перед операцией. В нем он рассказал поклонникам о своем состоянии. Ролик опубликован в Telegram-канале артиста.

«Постоянно какой-то дамоклов меч висел. Я подчеркну еще раз, 2021 год, он был невероятно сложным, потому что существовать было не очень удобно, болело. “Веселые” 40 лет», – заявил Билан.

Российский исполнитель также выразил надежду, что все будет хорошо, и он наконец-то сможет забыть о неприятностях со своим здоровьем.

«Операция планировалась давно, долго, еще в прошлом году», – подчеркнул Билан.

Артист также рассказал, что хирургическое вмешательство несколько раз переносили, в том числе и из-за «Омикрона», которым он переболел.

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