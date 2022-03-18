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32 минуты назад

Дима Билан перенес операцию

Lenta.ruLenta.ru

Российский певец Дима Билан рассказал в своем Telegram-канале, что перенес двухчасовую плановую операцию в одной из столичных клиник.

Дима Билан перенес операцию
Фото: ТАССТАСС

Исполнитель не пояснил, из-за чего именно ему понадобилось хирургическое вмешательство.

«Я понимаю, какие настроения сейчас тревожные, как сильно хочется найти точку опоры и уверенность. Чувствую это кожей. И я всегда готов быть этой точкой для вас! Я просто хочу сказать, что я вас люблю и всегда был последователен в своих действиях, за исключением тройки ошибок за все эти 20 с лишним лет бесперебойной работы», — написал Билан.

Он отметил, что постоянно откладывал вопросы здоровья на потом. При этом артист рассказал, что во время подготовки к операции записал несколько дуэтов.

В феврале Дима Билан сообщил, что после перенесенного коронавируса у него наблюдается рассеянность. По его словам, еще одним необычным симптомом является относительно невысокая температура, которая на протяжении всей его болезни держалась на уровне 36,9-37 градусов.

Шоу-бизнес,Дима Билан,
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