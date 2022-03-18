Картежник, лысый и отец пятерых: что известно о Брюсе Уиллисе

Звезда Голливуда 66-летний Брюс Уиллис собирается завершить карьеру из-за деменции. Об этом давно ходили слухи, но теперь информацию подтвердил режиссер Мэтт Эскандари. У Брюса Уиллиса проблемы с памятью, из-за чего в последнее время он был вынужден участвовать в малобюджетных проектах, пишет "Вокруг кино" со ссылкой на The New Zealand Herald.

Фото: globallookexpress.com globallookexpress.com

Уиллис известен своими ролями в боевиках, среди которых пять фильмов из серии "Крепкий орешек". Последний из них — "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" (2013) — снимался в Москве, а одну из ролей в картине исполнила российская актриса Юлия Снигирь.

Видео дня

В фильмографии Брюса Уиллиса также культовая лента Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", черная комедия "Смерть ей к лицу", фантастические блокбастеры "Амагеддон", "Пятый элемент" и "12 обезьян". За свою карьеру актер успел сняться более чем в сотне картин.

Интересные факты о Брюсе Уиллисе

В детстве заикался

В детстве Брюс Уиллис имел проблемы с речью. Он заикался, а когда нервничал, то и вовсе не мог говорить. Из-за этого Уиллис и записался в школьный театральный кружок. Когда мальчик выступал перед публикой, заикание пропадало. При этом, возвращаясь за кулисы, юный актер снова начинал испытывать ту же проблему, пишет "Культурология".

"Как только я спустился со сцены, я стал заикаться опять. И я подумал: это было какое-то чудо, нужно как следует разобраться", — приводит издание слова актера.

Брюс Уиллис — левша

В Сети можно найти много фотографий, на которых Уиллис раздает автографы, держа ручку в левой руке. При этом часы актер носит на правой.

Лысый

Брюс Уиллис начал лысеть, когда ему было около 30 лет. Чтобы решить проблему, артист обратился в швейцарскую клинику, где ему сделали пересадку собственных волос с затылочной области, но это не помогло, пишет "Pro Здоровье".

Картежник

Уиллис любит азартные игры. Он часто проигрывал, но однажды актеру удалось выиграть в карты полмиллиона долларов, сообщает сайт "Интересные факты".

Певец

Помимо кино, Уиллис занимается еще и музыкой. У актера хороший голос, он выступал вместе с группой The Accelerators, играющей блюз.

Отец пятерых