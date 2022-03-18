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1 час назад

Домработница рассказала о порядках и зарплате в доме Градского

Елена Прошина

Домработница умершего композитора Александра Градского Елена охарактеризовала музыканта как «требовательного и прижимистого». В беседе с «АиФ» проработавшая 15 лет в доме Градского женщина призналась, что зарабатывала 50 тыс. рублей.

Домработница рассказала о порядках и зарплате в доме Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

График у нее был стандартным — с 9 до 17 часов, суббота и воскресенье — выходные. Однако отпуска не предусматривались — музыкант его не оплачивал.

«Конечно, Александр Борисович предлагал мне отдохнуть, но за свой счет. Я выбирала работу, нужно было деньги зарабатывать», — заявила Елена.

Напомним, что Градский скончался в ночь на 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. С 2004 года композитор жил в гражданском браке с Мариной Коташенко — она родила музыканту двоих детей. Официально зарегистрировать брак они решили лишь за две недели до смерти Градского.

Ранее домработница композитора рассказала, что музыкант был строг в вопросе денег и позволял Марине Коташенко покупать лишь самое необходимое.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,
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