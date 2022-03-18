СМИ заподозрили Лободу в двойном гражданстве

Недавно стало известно, что певица Светлана Лобода отказалась от украинского гражданства в пользу мальтийского. Вскоре звезда опровергла эти сведения, показав паспорт гражданки Украины. Однако это не мешает ей получить паспорт Евросоюза, при этом на Украине по-прежнему будет считаться, что у нее только одно гражданство.

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В настоящее время между Украиной и Евросоюзом нет договора о двойном гражданстве. Это значит, что украинец, получивший паспорт европейской страны и сохранивший свой старый паспорт, на Украине будет считаться человеком, имеющим только одно гражданство – украинское, пишет «Комсомольская правда».

При этом разрешается иметь второй паспорт. Соответственно, на Мальте украинец с европейским и украинским паспортами будет считаться только гражданином Мальты.

Напомним, певица не скрывала, что купила недвижимость в другой стране, куда перевезла маму и дочек. Однако о какой стране идет речь она не говорила. Артистка радовалась, что в там ее никто не знает и она может жить не скрываясь.