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1 час назад

СМИ заподозрили Лободу в двойном гражданстве

Елена Прошина

Недавно стало известно, что певица Светлана Лобода отказалась от украинского гражданства в пользу мальтийского. Вскоре звезда опровергла эти сведения, показав паспорт гражданки Украины. Однако это не мешает ей получить паспорт Евросоюза, при этом на Украине по-прежнему будет считаться, что у нее только одно гражданство.

СМИ заподозрили Лободу в двойном гражданстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время между Украиной и Евросоюзом нет договора о двойном гражданстве. Это значит, что украинец, получивший паспорт европейской страны и сохранивший свой старый паспорт, на Украине будет считаться человеком, имеющим только одно гражданство – украинское, пишет «Комсомольская правда».

При этом разрешается иметь второй паспорт. Соответственно, на Мальте украинец с европейским и украинским паспортами будет считаться только гражданином Мальты.

Напомним, певица не скрывала, что купила недвижимость в другой стране, куда перевезла маму и дочек. Однако о какой стране идет речь она не говорила. Артистка радовалась, что в там ее никто не знает и она может жить не скрываясь.

Однако музыкальный продюсер Кирилл Чибисов, работавший с певицей, рассказал, что она отказалась от украинского гражданства и получила паспорт Мальты, куда и переехала. По его словам, она зарабатывала неплохие деньги в России, но как гражданка Европы просила платить гонорары только в конверте и только в евро, чтобы избежать налогов.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,ЕС,
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