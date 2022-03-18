«Русским быть не стыдно»

«Если бы я сейчас писала колонку в NY Times, то я бы сказала так: в России живет 144 миллиона человек, разных национальностей, взглядов, разных конфессий. Мы разные, мы часто не согласны друг с другом и спорим даже с самыми близкими. Наша страна в принципе намного сложнее и тоньше устроена, чем кажется сейчас ее самым ярым критикам. Я остаюсь внутри, и не хочу, чтобы от моего лица безапелляционно говорили такие громкие вещи», — подытожила Настя.