Блогер Настя Ивлеева отреагировала на колонку Ильи Красильщика в журнале New York Times, в которой он заявил, что россияне «провалились как нация». Как сообщает StarHit, она призвала журналиста не высказываться от лица всех жителей России.
«Я родилась в России, я русская, я не «провалилась». Не «провалились» и люди в области, где я родилась. Они живут, работают, влюбляются, развиваются, строят планы и делают нашу страну лучше, как могут. Русским быть не стыдно. Cтыдно в минуты, когда нам всем нужна поддержка друг друга, писать из-за границы — "а я вот не с вами", при этом позволять себе высказываться от нашего лица», — уверена Ивлеева.
Телеведущая также отметила, что ранее Красильщик работал в «Яндексе» и получал приличные гонорары, однако теперь журналист открещивается от страны, которая позволила ему реализоваться.
«Если бы я сейчас писала колонку в NY Times, то я бы сказала так: в России живет 144 миллиона человек, разных национальностей, взглядов, разных конфессий. Мы разные, мы часто не согласны друг с другом и спорим даже с самыми близкими. Наша страна в принципе намного сложнее и тоньше устроена, чем кажется сейчас ее самым ярым критикам. Я остаюсь внутри, и не хочу, чтобы от моего лица безапелляционно говорили такие громкие вещи», — подытожила Настя.
Отметим, что ранее Настя подверглась нападкам критиков за то, что с началом спецоперации РФ на Украине продолжила вести блог в прежнем ключе, не акцентируя на политике. Однако Ивлеева уверена, что ее оптимизм может зарядить хорошим настроением окружающих, поэтому менять стратегию на намерена.