Авраам Руссо раскрыл местонахождение Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте покинула Россию и сейчас находится в США. Об этом «Комсомольской правде» рассказал ее коллега Авраам Руссо.

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Музыкант, который является обладателем гражданства США и РФ, не верит заявлениям звезд о том, что они уехали в отпуск. По его мнению, «они все сбежали, как собаки».

«Где они, эти патриоты? Я прилетел в Москву 27 февраля, в разгар специальной операции. Мне говорили - дурак, куда ты летишь? Сейчас все артисты политиками стали. Те, кто кричали, что завтра поедем на Донбассе выступать, сбежали первые, чтобы сделать паспорта», - возмутился Руссо.

На вопрос о том, знает ли он, где сейчас находится Кристина Орбакайте, и вернется ли в Москву Алла Пугачева, певец заявил: «Кристина в Америке. Но я с ней не разговаривал в эти дни. Я ни с кем не хочу обсуждать эти моменты».

Сам музыкант сейчас находится в России и в ближайшее время тоже поедет в США, чтобы сделать операцию на ноге. Затем планирует снова вернуться в Москву, где живет его 90-летняя мама.

Ранее стало известно, что после критики спецоперации на Украине телеведущий Максим Галкин вместе с детьми и женой Аллой Пугачевой спешно уехал из России. По некоторым данным, знаменитое семейство отбыло в Израиль.