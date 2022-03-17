«Лучше бы молчал»: Вика Цыганова не поверила в патриотизм Баскова

Я не верю Баскову, который вдруг стал патриотом. Донбасс стал лакмусовой бумажкой для всех. Это такое «стояние». И некоторые мои коллеги просто «переобулись». Никогда я их не видела ни в ДНР, ни в ЛНР, ни во время возвращения Крыма в 2014 году. Я в Крым и до референдума ездила и пела. 25 тысяч человек стояли под дождём и кричали: «Фашизм не пройдёт!» А потом пошли и проголосовали после концерта за присоединение к России. Баскова я там не видела, — объяснила Вика Цыганова.