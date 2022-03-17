В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
16 минут назад

«Лучше бы молчал»: Вика Цыганова не поверила в патриотизм Баскова

News.ruNews.ru

Певица Вика Цыганова призналась в беседе с NEWS.ru, что не верит в искренность народного артиста России Николая Баскова, который, по её мнению, «вдруг стал патриотом». Так исполнительница прокомментировала заявления певца о поддержке спецоперации РФ на Украине. Цыганова отметила, что «Донбасс стал лакмусовой бумажкой» и некоторые деятели культуры «просто переобулись».

«Лучше бы молчал»: Вика Цыганова не поверила в патриотизм Баскова
Фото: News.ruNews.ru

Я не верю Баскову, который вдруг стал патриотом. Донбасс стал лакмусовой бумажкой для всех. Это такое «стояние». И некоторые мои коллеги просто «переобулись». Никогда я их не видела ни в ДНР, ни в ЛНР, ни во время возвращения Крыма в 2014 году. Я в Крым и до референдума ездила и пела. 25 тысяч человек стояли под дождём и кричали: «Фашизм не пройдёт!» А потом пошли и проголосовали после концерта за присоединение к России. Баскова я там не видела, — объяснила Вика Цыганова.

Видео дня

По мнению артистки, «лучше бы Басков сидел и молчал, хорошее лицо бы сохранил». Певица рассказала, что последние восемь лет она очень переживала за судьбу ДНР и ЛНР, выезжала туда, поддерживала жителей и ждала их освобождения от националистов.

Я была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Надеялась, ждала, что вот-вот начнут освобождать Донбасс. Ведь люди гибли! А он [Владимир Путин] силы копил. Дай бог здоровья нашим ребятам, которые сейчас находятся там! — заключила артистка.

Ранее Николай Басков рассказал об отношении к россиянам из-за ситуации на Украине. Артист отметил, что после того, как он опубликовал пост в поддержку спецоперации, ему пришлось столкнуться с неприятностями. В частности, хейтеры с Украины многократно угрожали знаменитости. Певец пояснил, что его телефон был взломан и волна негативной информации практически захлестнула его.

Галкин вышел на связь после отъезда из России

Слова в поддержку решения президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине Николай Басков опубликовал в Instagram. По мнению исполнителя, «операция полностью соответствует международному праву». Пост артиста вызвал противоречивую реакцию пользователей: одни поблагодарили Баскова за открытое выступление, другие обвинили его во лжи.

Шоу-бизнес,Вика Цыганова,Николай Басков,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители