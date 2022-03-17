Лобода прокомментировала слухи о смене гражданства

Украинская певица Светлана Лобода опровергла информацию о смене гражданства.

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Музыкальный продюсер Кирилл Чибисов ранее заявил, что Лобода получила мальтийский паспорт. Он также сообщил, что певица всегда получала гонорары только наличными и вывезла на Мальту все заработанное.

«Не было времени отвечать на всякую хрень… Каждый выбирает свой путь – одни сеют травлю и агрессию, другие стремятся быть полезными и нужными. Я выбираю второе», - написала Лобода в Instagram.

Певица рассказала, что последние три недели помогает эвакуировать людей с Украины и занимается доставкой гуманитарной помощи. По ее словам, за 21 день они с командой вывезли 90 семей.

«Я делаю все, что в моих силах, чтобы помогать каждую минуту, каждому человеку, которого еще можно спасти. И я буду делать это, пока хватит моих сил», - пообещала Лобода.