Жена Джигана пожаловалась на финансовые проблемы

«У нас все сырье из Европы и Америки было. Сейчас нет возможности привозить его, приходится искать альтернативу по всему миру. Это очень сложно в нынешней ситуации. У меня чаты рабочие не замолкают ни днем ни ночью», — цитирует Самойлову «СтарХит».