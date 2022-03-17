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28 минут назад

Жена Джигана пожаловалась на финансовые проблемы

Газета.RuГазета.Ru

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о финансовых проблемах своего косметического бренда.

Жена Джигана пожаловалась на финансовые проблемы
Фото: InstagramInstagram

Из-за санкций, введенных Европой и США, ей не из чего делать косметику.

«У нас все сырье из Европы и Америки было. Сейчас нет возможности привозить его, приходится искать альтернативу по всему миру. Это очень сложно в нынешней ситуации. У меня чаты рабочие не замолкают ни днем ни ночью», — цитирует Самойлову «СтарХит».

Известно, что Самойлова пострадала и из-за блокировки Instagram, блог в котором приносил женщине до 10 млн руб. в месяц.

«Мы будем еще сильнее, масштабнее, качественней, и все будет еще лучше, чем было», — не теряет оптимизма она.

Супруга музыканта Стаса Костюшкина Юлия в беседе с изданием Teleprogramma.pro объяснила, почему он не будет прощать долг певице Монеточке.

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