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1 час назад

Лобода заявила, что не отказывалась от украинского паспорта

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Украинская певица Светлана Лобода прокомментировала слухи о том, что она якобы отказалась от украинского гражданства.

Лобода опровергла отказ от украинского паспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лободы, это не так и паспорта Мальты, приписанного ей слухами, она не получала.

«У меня всегда было, есть и будет только одно гражданство — оно украинское», — цитирует Лободу Teleprogramma.pro.

Наличие у себя мальтийской виллы артистка отрицать не стала.

Ранее об отказе Лободы от гражданства заявил продюсер Кирилл Чибисов. По его словам, Лобода присмотрелась к Мальте давно.

«Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем: популизм и так далее. У нее, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять «жирных» лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты», — рассуждает Чибисов.

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