Лобода опровергла отказ от украинского паспорта

Украинская певица Светлана Лобода прокомментировала слухи о том, что она якобы отказалась от украинского гражданства.
По словам Лободы, это не так и паспорта Мальты, приписанного ей слухами, она не получала.
«У меня всегда было, есть и будет только одно гражданство — оно украинское», — цитирует Лободу Teleprogramma.pro.
Наличие у себя мальтийской виллы артистка отрицать не стала.
Ранее об отказе Лободы от гражданства заявил продюсер Кирилл Чибисов. По его словам, Лобода присмотрелась к Мальте давно.
«Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем: популизм и так далее. У нее, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять «жирных» лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты», — рассуждает Чибисов.