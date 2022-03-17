Лобода опровергла отказ от украинского паспорта

«Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем: популизм и так далее. У нее, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять «жирных» лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты», — рассуждает Чибисов.