Певица Вика Цыганова выразила свою готовность выступить перед защитниками Донбасса. По словам артистки, она пела и в Чечне, и во время противостояния в Одессе — поэтому ей ли бояться этого сейчас?

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«Вообще, страх — это нормальное чувство, — объясняет она, — но если у тебя есть искреннее желание поддержать наших ребят, то о нем лучше забыть! Иначе ничего не получится».

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Пока российские артисты продолжают выяснять отношения из-за своих позиций по военной операции на Украине, исполнительница песни «Приходите в мой дом» определилась с ней уже давно.

«Поеду! Если позовут, не задумываясь поеду! — говорит она Daily Storm. — Куда бы меня ни позвали. Понимаю, что нашим ребятам — нашим военным, нашим офицерам — сейчас не до концертов, но поддержать их дух и спеть на передовой — это святое».

Как рассказывает певица, произнося такие слова, она ничуть не бравирует. На ее счету девять поездок в Чечню, выступление перед российскими солдатами в Сирии и концерт в Одессе в честь 70-летия освобождения города от фашистов. В тот момент на улицах уже происходили драки. Устраивались провокации. Однако было ощущение, что она под чьей-то защитой, и все действительно обошлось.

«Ну а то, что российские артисты вдруг массово побежали за границу, — так это предсказуемо, — размышляет Вика. — Наш шоу-бизнес — он всегда был бескультурный, антикультурный, антинародный и антирусский. Их прикармливали, им платили — и они кривлялись, развлекая челядь! Поэтому для меня это никакое не откровение. Я 30 лет находилась среди этих людей и никогда их не уважала. Как и они меня. Конечно, это не про всех, но про многих».

«Это мерзкий отросток, это гнойный аппендицит, — добавляет певица, — который продолжает разлагать Россию изнутри! Вот такое у меня мнение. Мнение деятеля культуры Московской области и участника боевых действий в Чечне».

Однако, считает певица, в том, что сейчас происходит, есть и один несомненный плюс: глядя на поведение нашей элиты, мы наконец-то начали открывать глаза.

«Я считаю, что время, в котором мы живем, — то самое время, когда мы можем прозреть, — заявляет она, — и понять, как нам жить дальше!»

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Как подчеркнул глава государства, в декабре 2021 года наша страна предприняла очередную попытку получить от США и их союзников хоть какие-то гарантии безопасности. Но все тщетно. Более того, НАТО продолжает поддерживать украинских националистов и неонацистов, которые все эти годы никак не могут простить крымчанам и севастопольцам воссоединение с Россией.

«Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами», — сказал он.