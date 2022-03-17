"Это моё детство": Алёна Хмельницкая высказалась о роли Кончиты в "Юноне и Авось"

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Актриса прониклась культовым спектаклем ещё в детстве, а будучи студенткой театрального ВУЗа, вышла на сцену в роли Кончиты.

В интервью для Ютуб-канала FAMETIME TV актриса Алёна Хмельницкая поведала о том, что повлияло на неё в плане выбора профессии. Будучи дочкой артистки балета Валентины Савиной, работавшей в Театре им. Ленинского комсомола (Ленком), она регулярно приходила туда на спектакли. Чаще всего девочка смотрела "Юнону и Авось", без её присутствия проходил редкий спектакль.

"Это моё детство, я была этим пропитана. Знала весь текст, за всех", — признаётся она.

Учась на втором курсе Школы-студии МХАТ, Алёна узнала о том, что в "Ленкоме идут прослушивания актрис на роль Кончиты для второго состава легендарного спектакля. Об этом ей рассказала лучшая подруга — актриса Екатерина Семёнова. Девушки решили прийти на прослушивание вместе. Среди тех, кто оценивал претенденток, был Марк Захаров и исполнитель роли графа Резанова — Николай Караченцов.

"Наверное, только в 18 лет присутствует такая смелость, когда ты просто берёшь и делаешь. Ведь обратного пути нет", — вспоминает Хмельницкая свои эмоции во время выхода на сцену перед таким жюри.

В результате её утвердили на главную женскую роль в рок-опере. Поначалу Алёне было неловко перед подругой, но Катя, по словам актрисы, повела себя очень мудро.