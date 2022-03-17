В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
44 минуты назад

"Это моё детство": Алёна Хмельницкая высказалась о роли Кончиты в "Юноне и Авось"

Inc-NewsInc-News

"Это моё детство": Алёна Хмельницкая высказалась о роли Кончиты в "Юноне и Авось"

"Это моё детство": Алёна Хмельницкая высказалась о роли Кончиты в "Юноне и Авось"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса прониклась культовым спектаклем ещё в детстве, а будучи студенткой театрального ВУЗа, вышла на сцену в роли Кончиты.

В интервью для Ютуб-канала FAMETIME TV актриса Алёна Хмельницкая поведала о том, что повлияло на неё в плане выбора профессии. Будучи дочкой артистки балета Валентины Савиной, работавшей в Театре им. Ленинского комсомола (Ленком), она регулярно приходила туда на спектакли. Чаще всего девочка смотрела "Юнону и Авось", без её присутствия проходил редкий спектакль.

"Это моё детство, я была этим пропитана. Знала весь текст, за всех", — признаётся она.

Учась на втором курсе Школы-студии МХАТ, Алёна узнала о том, что в "Ленкоме идут прослушивания актрис на роль Кончиты для второго состава легендарного спектакля. Об этом ей рассказала лучшая подруга — актриса Екатерина Семёнова. Девушки решили прийти на прослушивание вместе. Среди тех, кто оценивал претенденток, был Марк Захаров и исполнитель роли графа Резанова — Николай Караченцов.

"Наверное, только в 18 лет присутствует такая смелость, когда ты просто берёшь и делаешь. Ведь обратного пути нет", — вспоминает Хмельницкая свои эмоции во время выхода на сцену перед таким жюри.

В результате её утвердили на главную женскую роль в рок-опере. Поначалу Алёне было неловко перед подругой, но Катя, по словам актрисы, повела себя очень мудро.

"Между нами никакая тень даже не пробежала. Она тогда сказала: "Думаю, тебе было бы хуже, если бы с тобой этого не случилось", — поделилась знаменитость, заодно поблагодарив подругу за понимание.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Алена Хмельницкая,Екатерина Семенова,Марк Захаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители