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54 минуты назад

«Позеленела»: борющаяся с болезнью Семенович вышла на связь

Экспресс газетаЭкспресс газета

В последнее время экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович всерьез взялась за собственную внешность. Она активно посещает специалистов и работает не только над лицом, но и над фигурой, однако все ее усилия сводит на нет болезни.

Очередная простуда не помешала Семенович выйти на связь с поклонниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блокировка социальной сети «Инстаграм» в России не смогла остановить общение Анны Семенович с поклонниками. Певица принялась активно осваивать Telegram и стала даже чаще показывать фолловерам свою повседневную жизнь. Еще недавно подписчики наблюдали, как Семенович восстанавливается после процедуры липосакции, а теперь поддерживают артистку, которая столкнулась с неприятной болезнью.

Накануне вечером Анна вышла в прямой эфир в своем аккаунте и сообщила, что не боится показать поклонникам свое лицо без «фильтров», хоть она теперь и «позеленела» из-за болезни.

«Вот оно, это лицо. Без косметики, без фильтров, с температурой. Вот так я выгляжу. Мне кажется, не немножко даже позеленела. Но все-таки человек болеет, борется с температурой», - вещала Семенович.

Артистка пояснила, что подхватила очередную простуду и теперь чувствует слабость.

«Клонит в сон», - пожаловалась она.

Измерить температуру звезда решила тоже в прямом эфире. Градусник показал 37,3 градуса.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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