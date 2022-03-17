Певица Наталия Власова решила заморозить яйцеклетки

Певица Наталия Власова задумалась о втором ребенке, сообщает kp.ru.

"Сейчас мы ищем клинику, где это можно сделать. Наталии хватает пока одного ребенка и ко второму она не готова. В ближайшее время она будет замораживать свои яйцеклетки", - рассказал представитель певицы Андрей Карпов .

Пока воспитывающая дочь-подростка Пелагею женщина не готова к рождению второго ребенка, стать матерью снова она хочет стать после 50 лет с помощью современных технологий. Известно, что к процедуре заморозки своего генетического материала также прибегали пианист Лука Затравкин, певицы Анна Семенович и Татьяна Буланова. Ранее Наталия Власова в беседе с изданием "СтарХит" рассказала об ухудшившемся здоровье - на фоне трудных отношений с дочерью она стала терять зрение.