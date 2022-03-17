«Выросли почти в два раза»: Бузова пожаловалась на скачок цен

«Я кое-что не успела купить (стол в обеденную зону, например) и то, что я хотела, сейчас цены выросли почти в два раза. В ближайшие дни поеду в квартиру, и уже буду понимать, когда примерно планировать переезд. Я не хочу жить там, где еще нужно что-то доделывать! Поэтому сейчас уже спокойно, без спешки, хочется все довести до ума», — сказала Бузова.