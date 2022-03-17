«Выросли почти в два раза»: Бузова пожаловалась на скачок цен

Певица Ольга Бузова рассказала, почему она все еще не переехала в квартиру в Москве, которую она приобрела в 2019 году за 120 млн рублей. Как сообщает Teleprogramma.pro, знаменитость все еще продолжает жить в съемном жилье.
Бузова подчеркнула, что не хочет жить там, где нужно что-то «доделывать». Почти все три года артистка занимается обустройством новой квартиры, а из-за смены дизайна сроки работ продлились. Кроме того, санкции ударили по карману артистки — приостановка работы IKEA и рост цен, в том числе на технику и мебель, создали новые сложности.
«Я кое-что не успела купить (стол в обеденную зону, например) и то, что я хотела, сейчас цены выросли почти в два раза. В ближайшие дни поеду в квартиру, и уже буду понимать, когда примерно планировать переезд. Я не хочу жить там, где еще нужно что-то доделывать! Поэтому сейчас уже спокойно, без спешки, хочется все довести до ума», — сказала Бузова.
Напомним, что ранее Бузова признавалась, что переделывала гардеробную, пока встречалась с Давой — она хотела выделить избраннику часть шкафов для его вещей, однако в итоге они расстались и работа оказалась напрасной.