Что думает Бузова о своем лишнем весе

Ольга Бузова объяснила причины прибавки в весе. Она утверждает, что всегда довольно легко набирала килограммы, так что ее стройная фигура - результат проделанной работы над собой. Артистка выразила намерение в ближайшее время вернуться к тренировкам. Поклонники Ольги Бузовой еще несколько месяцев назад обратили внимание, что артистка прибавила в весе. Тогда она объяснила это гормональным сбоем из-за приема препаратов, которые ей прописали, когда она лежала в больнице с травмой руки. Во время съемок шоу "Звезды в Африке" она регулярно выкладывала видео со своими тренировками. А затем звезда улетела за границу и, как она говорит, там позволила себе расслабиться.
"Когда стресс, я не ем вообще, это на меня не похоже, но сейчас прям жор какой-то", - пожаловалась она.
По словам звезды, она склонна к полноте, так что с юного возраста ей приходится тщательно следить за фигурой. А стоит немного ослабить контроль - и мгновенно прибавляются килограммы. Поэтому она намерена с ближайшее время возобновить занятия спортом.