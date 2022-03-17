Что думает Бузова о своем лишнем весе

Ольга Бузова объяснила причины прибавки в весе. Она утверждает, что всегда довольно легко набирала килограммы, так что ее стройная фигура - результат проделанной работы над собой. Артистка выразила намерение в ближайшее время вернуться к тренировкам. Поклонники Ольги Бузовой еще несколько месяцев назад обратили внимание, что артистка прибавила в весе. Тогда она объяснила это гормональным сбоем из-за приема препаратов, которые ей прописали, когда она лежала в больнице с травмой руки. Во время съемок шоу "Звезды в Африке" она регулярно выкладывала видео со своими тренировками. А затем звезда улетела за границу и, как она говорит, там позволила себе расслабиться.