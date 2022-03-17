У Брюса Уиллиса проблемы со здоровьем

Голливудский актер завершает карьеру из-за проблем со здоровьем. Слухи о том, что ему стало тяжело сниматься в кино, появились еще в прошлом году. Оказалось, что у звезды серьезные провалы в памяти.

Фото: Global Look Press Global Look Press

19 марта Брюсу Уиллису исполнится 67 лет. Казалось бы, еще рано уходить на покой, но здоровье артиста больше не позволяет ему полностью отдаваться любимой работе. Люди, приближенные к актеру, говорят о том, что звезда страдает от ранней деменции. Болезнь вызывает у него провалы в памяти и нарушение координации, сообщает издание The New Zealand Herald. Съемочная группа подтверждает, что Брюсу тяжело запоминать и воспроизводить длинные реплики. Последние годы «крепкий орешек» использует специальное устройство, через которое суфлер диктует ему текст. Иногда он даже теряет ориентацию в пространстве. В последнее время рядом с актером постоянно находится ассистент. которой помогает ему передвигаться.

«Это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что знаю не понаслышке. Печально видеть, как на твоих глазах рушится такая легенда, как Брюс Уиллис. Я видел, каково это — работать с ним в последние несколько лет», — высказался режиссер.