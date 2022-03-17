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53 минуты назад

Романтическая мечта Григория Лепса

НДН.ИнфоНДН.Инфо

Григорий Лепс признался, что он сейчас - в поисках дамы сердца.

Григорий Лепс в поисках дамы сердца
Фото: ТАССТАСС

Три месяца назад он официально оформил развод со своей супругой Анной. Пара разошлось без скандалов и долгих разборок, урегулировав все вопросы еще до суда. О причинах развода пара предпочла не говорить. Впрочем, некоторые утверждали, что супруги разошлись из-за того, что сам музыкант нашел новую даму сердца. На деле же все оказалось совсем не так. Григорий Лепс, по его признанию, ни с кем сейчас не встречается.

- Я - в свободном полете, мое сердце не заняла ни одна девушка, - признался нам артист. – Да и покорить меня довольно сложно. Но время покажет - вдруг я снова влюблюсь?

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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