Григорий Лепс в поисках дамы сердца

Григорий Лепс признался, что он сейчас - в поисках дамы сердца.

Три месяца назад он официально оформил развод со своей супругой Анной. Пара разошлось без скандалов и долгих разборок, урегулировав все вопросы еще до суда. О причинах развода пара предпочла не говорить. Впрочем, некоторые утверждали, что супруги разошлись из-за того, что сам музыкант нашел новую даму сердца. На деле же все оказалось совсем не так. Григорий Лепс, по его признанию, ни с кем сейчас не встречается.