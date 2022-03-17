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1 час назад

Дочь Валерии рассказала об издевательствах родного отца

Елена Прошина

Дочь певицы Валерии Шена рассказала об издевательствах со стороны своего отца, продюсера Александра Шульгина. В интервью для YouTube-канала Super она заявила, что родитель выставлял ее голой на улицу и сажал в клетку с собакой.

Дочь Валерии рассказала об издевательствах отца
Фото: InstagramInstagram

Также Шена заявила, что однажды в детстве она заболела ангиной и лежала дома, тогда как продюсер привел в квартиру любовниц.

«Все было на моих глазах. Это отвратительно. Если уж вы изменяете своим женам, то делайте это хотя бы не при детях», — заявила Шена.

Девушка отметила, что в тот день она не почистила зубы, и отец выгнал ее в одной ночнушке «в холод на улицу». Когда Валерия захотела забрать дочь, Шульгин начал избивать ее.

Сейчас девушка не общается с отцом и он сам не звонит ей. Она заявила, что на сегодняшний день считает, что ей не хотелось бы находить с ним какой-либо контакт, однако не знает, «что будет завтра».

Шоу-бизнес,Александр Шульгин,
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