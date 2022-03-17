Бузова: "Мой первый молодой человек был бандитом"

"Мой первый молодой человек был бандитом. Его звали Артем, и мне до сих пор сложно об этом не то, что говорить, но и вспоминать! меня папа реально спасал потом от него… Мне было 17 лет, и все закончилось грустно… сейчас я даже не знаю, жив ли он…надеюсь, да", — написала артистка.