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1 час назад

«Папа спасал от него»: Бузова рассказала о первом романе в 17 лет

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Телеведущая поделилась подробностями личной жизни в своем telegram-канале.

Бузова: "Мой первый молодой человек был бандитом"
Фото: InstagramInstagram

Ольга Бузова активно ведет свои социальные сети. Певица всегда с удовольствием делится с поклонниками кадрами со съемок, семейными снимками, а также показывает свои модные наряды. Кроме того, ведущая не стесняется без прикрас рассказывать о своей личной жизни.

На этот раз Бузова поделилась с подписчиками откровенной историей о своем первом романе. Эти отношения стали для Ольги непростым испытанием.

"Мой первый молодой человек был бандитом. Его звали Артем, и мне до сих пор сложно об этом не то, что говорить, но и вспоминать! меня папа реально спасал потом от него… Мне было 17 лет, и все закончилось грустно… сейчас я даже не знаю, жив ли он…надеюсь, да", — написала артистка.

Бузова также сообщила, что за 36 лет у нее было 6 серьезных отношений.

К слову, у телеведущей сложились прекрасные отношения с родителями, и они всегда поддерживают свою дочь. Недавно Бузова разместила в своем личном блоге архивный кадр с мамой. Посмотреть на семейный снимок, вы можете в нашем материале.

Ранее певица призналась, что иногда скучает по своему бывшему возлюбленному Даве. Бузова опубликовала эмоциональный пост, в котором поделилась своими чувствами и переживаниями.

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