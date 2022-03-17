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17 минут назад

Дима Билан рассказал на видео о своей госпитализации

Александр Кузьмин

Певец Дима Билан лег в больницу и готовится к операции. Об этом исполнитель хита «Невозможное возможно» сообщил своим поклонникам, записав видео. Запись размещена в Telegram-канале артиста.

«Но, зная, каким бывает этот мир, хочу опередить все слухи, истерию и домыслы и сказать от первого лица – я лежу в больнице и решаю вопрос, который давно планировал решить, но откладывал по разным объективным причинам!» – рассказал в публикации Билан.

Певец поведал, что давно планировал операцию, но в силу обязательств не мог сделать ее в прошлом году. В подробности предстоящей медицинской процедуры Билан вдаваться не стал. Однако упомянул, что обострение произошло после перенесенного коронавируса.

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