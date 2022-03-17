«Но, зная, каким бывает этот мир, хочу опередить все слухи, истерию и домыслы и сказать от первого лица – я лежу в больнице и решаю вопрос, который давно планировал решить, но откладывал по разным объективным причинам!» – рассказал в публикации Билан.