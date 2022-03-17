Жасмин кардинально изменила образ

Певица Жасмин нечасто экспериментирует со стилем. В основном, звезда отдает предпочтение легким летящим платьям и роскошным костюмам. Но недавно исполнительница опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой она предстала в образе Малефисенты. Звезда перевоплотилась в честь иудейского праздника Пурим. В этот день верующим принято наряжаться в карнавальные костюмы. Однако Жасмин представила свою интерпретацию образа диснеевской волшебницы. Для этого певица надела черные брюки по талии, топ, накидку с серебряными вставками и рукавами-фонариками. И конечно, не забыла про главный атрибут — дьявольские рога.