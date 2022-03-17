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36 минут назад

Канье Уэста заблокировали в Instagram

Газета.RuГазета.Ru

Американского рэпера Канье Уэста заблокировали в Instagram из-за использования расистского оскорбления в отношении телеведущего Тревора Ноа. Об этом сообщает The Guardian.

Цензура Instagram добралась до репера Канье Уэста
Фото: APAP

Перепалка между Канье Уэстом и Тревором Ноа после того, как последний раскритиковал музыканта за попытки продолжать общение с бывшей женой Уэста, Ким Кардашьян несмотря на завершение развода.

Ноа назвал поведение рэпера "харассментом". Уэст ответил, переписав фразу из известного госпела "Кумбая" на "кун бая, мой Бог", что используется некоторыми для описания темнокожего человека, который не ценит свою культуру и этническую принадлежность.

Администрация Instagram посчитала, что подобная лексика нарушает правила пользования приложением, и на сутки заблокировала аккаунт Канье Уэста.

В феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Официально юридический процесс был завершен 2 марта.

В ноябре в сети появились слухи о том, что предпринимательница встречается с Питом Дэвидсоном. Их заметили держащимися за руки, юморист стал часто появляться в окружении Кардашьян. Несмотря на бракоразводный процесс, Уэст не раз утверждал, что хочет вернуть бывшую жену. Помимо этого, он совершал неоднократные публичные выпады в сторону нового возлюбленного телезвезды. Канье пообещал "надрать задницу" комику в треке "My Life Was Never Easy" и даже распустил слух о том, что Дэвидсон болен СПИДом.

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