Цензура Instagram добралась до репера Канье Уэста

Американского рэпера Канье Уэста заблокировали в Instagram из-за использования расистского оскорбления в отношении телеведущего Тревора Ноа. Об этом сообщает The Guardian.

В ноябре в сети появились слухи о том, что предпринимательница встречается с Питом Дэвидсоном. Их заметили держащимися за руки, юморист стал часто появляться в окружении Кардашьян. Несмотря на бракоразводный процесс, Уэст не раз утверждал, что хочет вернуть бывшую жену. Помимо этого, он совершал неоднократные публичные выпады в сторону нового возлюбленного телезвезды. Канье пообещал "надрать задницу" комику в треке "My Life Was Never Easy" и даже распустил слух о том, что Дэвидсон болен СПИДом.