Весенний образ МакSим восхитил поклонников

Певица продолжает радовать поклонников нежными кадрами с фотосессий.

Марина Максимова , выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, активно идет на поправку после продолжительной болезни. В своих социальных сетях певица старается чаще делиться моментами из своей жизни.

Так, буквально несколько часов назад исполнительница хита «Трудный возраст» опубликовала в личном Telegram-канале видео, в кадре которого она запечатлена в домашней обстановке и эффектном образе. Для фотосессии МакSим выбрала стильный брючный костюм салатового цвета и подобрала под эту же гамму лодочки на шпильке. На видео звезда обнимает огромный букет мимоз. Нежный и элегантный образ дополнила объемная укладка с голливудскими локонами. Певица выглядит очень довольной и счастливой.