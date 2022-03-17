Весенний образ МакSим восхитил поклонников

Марина Максимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, активно идет на поправку после продолжительной болезни. В своих социальных сетях певица старается чаще делиться моментами из своей жизни.
Так, буквально несколько часов назад исполнительница хита «Трудный возраст» опубликовала в личном Telegram-канале видео, в кадре которого она запечатлена в домашней обстановке и эффектном образе. Для фотосессии МакSим выбрала стильный брючный костюм салатового цвета и подобрала под эту же гамму лодочки на шпильке. На видео звезда обнимает огромный букет мимоз. Нежный и элегантный образ дополнила объемная укладка с голливудскими локонами. Певица выглядит очень довольной и счастливой.
Поклонники были очарованы. Они сразу же осыпали любимицу комплиментами и отметили, что «Марина обладает ангельской внешностью».