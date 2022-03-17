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1 час назад

«Ангельски прекрасна»: МакSим снялась в эффектном образе в обнимку с мимозами — фанаты очарованы

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Певица продолжает радовать поклонников нежными кадрами с фотосессий.

Весенний образ МакSим восхитил поклонников
Фото: InstagramInstagram

Марина Максимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, активно идет на поправку после продолжительной болезни. В своих социальных сетях певица старается чаще делиться моментами из своей жизни.

Так, буквально несколько часов назад исполнительница хита «Трудный возраст» опубликовала в личном Telegram-канале видео, в кадре которого она запечатлена в домашней обстановке и эффектном образе. Для фотосессии МакSим выбрала стильный брючный костюм салатового цвета и подобрала под эту же гамму лодочки на шпильке. На видео звезда обнимает огромный букет мимоз. Нежный и элегантный образ дополнила объемная укладка с голливудскими локонами. Певица выглядит очень довольной и счастливой.

Поклонники были очарованы. Они сразу же осыпали любимицу комплиментами и отметили, что «Марина обладает ангельской внешностью».

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