Бузова объяснила свой отъезд из России

Телеведущая и певица Ольга Бузова ответила на вопрос о своем отъезде из России ОАЭ. В своем Telegram-канале она опровергла слух об эмиграции и заявила, что уже вернулась в страну.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ведущая напомнила, что находилась в эмирате Рас-эль-Хайма. По словам знаменитости, побывать там ее пригласило местное министерство культуры. Туда она отправилась 13 марта, выразив тогда надежду, что поездка поможет ей отвлечься.

«Мне понравилось! Я впервые много чего там испытала», — описала Бузова свое путешествие после возвращения домой.

Певица также отметила, что хотела бы продлить отпуск, однако ей пришлось вернуться в Москву из-за неотложных дел.