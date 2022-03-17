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21 минуту назад

Бузова объяснила свой отъезд из России

РамблерРамблер

Телеведущая и певица Ольга Бузова ответила на вопрос о своем отъезде из России ОАЭ. В своем Telegram-канале она опровергла слух об эмиграции и заявила, что уже вернулась в страну.

Бузова объяснила свой отъезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущая напомнила, что находилась в эмирате Рас-эль-Хайма. По словам знаменитости, побывать там ее пригласило местное министерство культуры. Туда она отправилась 13 марта, выразив тогда надежду, что поездка поможет ей отвлечься.

«Мне понравилось! Я впервые много чего там испытала», — описала Бузова свое путешествие после возвращения домой.

Певица также отметила, что хотела бы продлить отпуск, однако ей пришлось вернуться в Москву из-за неотложных дел.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об отъезде из страны ряда медийных персон. Многие из них, в том числе журналистка Ксения Собчак и телеведущий Иван Ургант, объяснили это отпуском. Также на слухи пришлось отвечать и актеру Леониду Ярмольнику, который назвал дезинформацией публикации о переезде в Латвию.

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