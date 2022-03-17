Вдова Сергея Бодрова отмечет сегодня юбилей

Сергей Бодров был кумиром для миллионов парней и предметом обожания для множества девушек. Однако, его сердце принадлежало жене и детям. После внезапной смерти актера Светлан Бодровой пришлось в одиночку растить детей и вставать на ноги.

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17 марта Светлана Бодрова отмечает 55-летие. Как сложилась судьба вдовы известного актера, как женщина перенесла потерю любимого и кем стали дети Бодрова рассказал Starhit.

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Звезда фильма «Брат» трагически погиб в 2002 году во время схода ледника Колка. Дома его ждали супруга и двое малышей. После гибели мужа Светлана замкнулась в себе, отказалась от посещения светских мероприятий и сократила круг общения. Она сосредоточилась на воспитании наследников легендарного артиста.

Напомним, что Светлана и Сергей познакомились на съемках телепередачи «Взгляд». Девушка работала там администратором, а актер пришел в качестве звездного гостя. Позже Бодров стал ведущим этой программы. В это же время будущая жена Сергея познакомилась с Сергеем Кушнеревым, который стал ей верным другом.

Однажды «Взглядовцы» отправились в рабочую поездку на Кубу. Именно там Сергей и Светлана сблизились.

«Я почему-то прекрасно помню этот момент: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили, не переставая: о себе, обо мне, о нем. Он потом мне в одном письме написал: «Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили 30 лет назад». Мы, знаете, были как не отлипшие какие-то друг от друга, можно так сказать? Говорили друг с другом так, как будто до этого молчали всю жизнь», — вспоминала вдова Бодрова.

Эта поездка перевернула жизни молодых звезд. У них завязался роман и вскоре Светлана и Сергей расписались. В 1998 году у них родилась дочь Оля. В роковом 2002 году на свет появился сын Бодрова Саша. Семейное счастье актера продлилось недолго. Вскоре после рождения второго ребенка Сергей уехал на съемки в Северную Осетию. 20 сентября 2002 года произошел сход ледника Колка, который накрыл Кармадонское ущелье 60-метровым слоем камней за считанные минуты. Никто не смог спастись.

Светлана долго не могла смириться с тем, что ее возлюбленного больше нет в живых. Чтобы она не сошла с ума от горя, ее друг Кушнерев настоял на возвращении вдовы Бодрова на телевидение. Она стала работать в программе «Жди меня».

О новых отношениях женщина даже не задумывалась.

«Сережа — это последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак», — рассказывала убитая горем Светлана Бодрова.

Она посвятила всю свою жизнь детям.

Наследник актера Александр занимается музыкой. Он записывает рэп о проблемах молодежи и собственных наблюдениях о мире. Помимо этого юноша учится на факультете журналистики. Дочь Бодрова пошла по стопам отца и занялась актерским мастерством. Надо отметить, что девушка делает успехи. Она снялась в фильме «Мастерская Петра Фоменко», а в прошлом году получила главную роль в картине «Море волнуется раз».

Семья Сергея Бодрова часто вспоминает отца и мужа.