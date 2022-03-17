Леди Гага поражала образами на церемонии New York Film Critics Circle Awards

В Нью-Йорке состоялась премия New York Film Critics Circle Awards. Звездой вечера стала Леди Гага, которая в последнее время все чаще заглядывает на церемонии за наградами («Дом Gucci» удался). Платья из мяса остались в прошлом, а в настоящем — эффектные наряды с экстремальными декольте и головокружительными шлейфами.

Для нового выхода Леди Гага вооружилась роскошным платьем Jason Wu с корсетным лифом без бретелей, акцентом на талии и пышной юбкой. Образ в лучших традициях минимализма дополнили брутальные туфли затейливого силуэта — в духе тех, что певица носила в 2010-х. В завершение — акцентные серьги, щедро усыпанные бриллиантами.