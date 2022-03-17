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26 минут назад

Рудковская раскрыла настоящий возраст Андреевой

Алиса Селезнёва

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале рассказала о том, сколько лет телеведущей Екатерине Андреевой, подчеркнув, что та для нее является примером «вечной женской красоты».

Рудковская раскрыла настоящий возраст Андреевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Рудковской, ведущая «главной кнопки страны» Екатерина Андреева родилась в 1965 году.

«Пример вечной женской красоты и профессионализма! Для меня она уже много лет -символ Первого канала - главной кнопки страны!» - отметила продюсер.

При этом в разных источниках указан свой год рождения Екатерины Андреевой. По одним данным, это 1961 год, по другим — 1965-й. Сама же телеведущая настаивает, что появилась на свет в 1965 году. Так, в 2019 году Андреева предоставила журналистам скан своего свидетельства о рождении, выданного в декабре 1965 года, где датой рождения указано 27 ноября, отмечает «СтарХит».

Ранее Екатерина Андреева поделилась с поклонниками секретом своей молодости. Она рассказала, что каждый свой день обязательно начинает с йоги. Такие занятия дают возможность настроиться на рабочий лад, а также сохранить гибкость тела, пояснила телеведущая.

Шоу-бизнес,Екатерина Андреева,Яна Рудковская,Первый канал,
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