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28 минут назад

Ляйсан Утяшева и Павел Воля снялись в новом ролике «Газпромбанка» вместе

Sostav.ruSostav.ru

Знаменитая спортсменка вслед за супругом присоединилась к команде медийных лиц банка

«Газпромбанк» в своем новом ролике заснял Волю и Утяшеву вместе
Фото: ТАССТАСС

В рамках расширения команды медийных лиц «Газпромбанк» привлёк для участия в рекламной кампании Ляйсан Утяшеву. В новых рекламных материалах российская спортсменка, мастер спорта по художественной гимнастике вместе со своим супругом стендап-комиком Павлом Волей продвигает дебетовую карту ГПБ.

В ролике они предстают в образе идеальной пары из приключенческого фильма, которая ловко достигает своей цели. При этом в рекламе прослеживается главная идея: дебетовая карта «Газпромбанка» — это драгоценность, доступная всем.

В «Газпромбанке» сообщили, что им важно развивать женский образ в коммуникациях — это делает бренд теплее и ассоциируется с заботой о клиентах, а также помогает заявить о стабильности банка и его продуктов в современных условиях.

Ляйсан Утяшева отлично дополнила команду медийных лиц: она открытая и заботливая, при этом в её образе присутствуют смелость, целеустремлённость и дерзкая женственность. Она не боится трудностей и знает, как с ними справляться. В банке уверены, что этот образ будет близок многим и поможет привлечь новых активных клиентов.

Павел Воля впервые стал героем рекламы розничных продуктов «Газпромбанка» в 2019 году, а в феврале 2022 года он снялся в рекламе ГПБ для продвижения кредита наличными.

Новая рекламная кампания с участием Павла Воли и Ляйсан Утяшевой транслируется на ТВ и в диджитал-каналах, а также в социальных сетях банка.

Шоу-бизнес,Ляйсан Утяшева,Газпромбанк,
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