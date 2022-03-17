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29 минут назад

Россияне высмеяли шоппинг Бородиной

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Телеведущая отправилась в ЦУМ

Опустевший ЦУМ глазами Бородиной
Фото: InstagramInstagram

Ксения Бородина не переживает из-за ухода тех или иных брендов из России. Телеведущей интересно, с какими оправданиями они станут возвращаться на территорию страны. Бородина уверена, что все магазины вернутся и еще долго будут возвращать доверие своих покупателей. Она считает несправедливым отношение к россиянам у тех, кто покинул рынок.

Бородина утверждает, что не станет грустить ни по одному бренду из ушедших из России. Теледива считает, что у нее достаточно одежды и возможностей для выбора. Тем не менее, Ксения направилась за покупками в ЦУМ, а не на сайты локальных брендов. Все-таки телеведущей сложно отказаться от покупок у иностранных производителей.

Ксению уже критикуют за патриотизм в ее Инстаграме. Люди советуют ходить не по ЦУМу, а выбирать другие места для шопинга. Бородина считает, что она сама может выбирать себе одежду и без чужих советов. Телеведущая уверена, что сможет жить по своему уму, себя она называет номером один в своей личной жизни. Интернет-пользователи полагают, что Бородина не только покупает безвкусные вещи, но и делает это за дорого.

Бородина столкнулась с волной критики после того, как покинула Россию. Телеведущая рассказала, что это - спонтанные каникулы, дети очень просились на отдых. Ксения ругалась с подписчиками, заявляла, что она ни перед кем не должна оправдываться. Россияне считали, что Бородина предала страну своим бегством. Теледива уже вернулась в Россию. В ближайшее время она уезжать не собирается.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,ЦУМ,
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