Опустевший ЦУМ глазами Бородиной

Телеведущая отправилась в ЦУМ

Фото: Instagram Instagram

Ксения Бородина не переживает из-за ухода тех или иных брендов из России. Телеведущей интересно, с какими оправданиями они станут возвращаться на территорию страны. Бородина уверена, что все магазины вернутся и еще долго будут возвращать доверие своих покупателей. Она считает несправедливым отношение к россиянам у тех, кто покинул рынок.

Бородина утверждает, что не станет грустить ни по одному бренду из ушедших из России. Теледива считает, что у нее достаточно одежды и возможностей для выбора. Тем не менее, Ксения направилась за покупками в ЦУМ, а не на сайты локальных брендов. Все-таки телеведущей сложно отказаться от покупок у иностранных производителей.

Ксению уже критикуют за патриотизм в ее Инстаграме. Люди советуют ходить не по ЦУМу, а выбирать другие места для шопинга. Бородина считает, что она сама может выбирать себе одежду и без чужих советов. Телеведущая уверена, что сможет жить по своему уму, себя она называет номером один в своей личной жизни. Интернет-пользователи полагают, что Бородина не только покупает безвкусные вещи, но и делает это за дорого.