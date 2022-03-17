Малькова предрекла Макеевой жизнь «в болоте»

Бывшая супруга бизнесмена Романа Малькова Светлана предрекла его новой избраннице Анастасии Макеевой жизнь «в болоте». Как сообщает «Слово и дело», она в очередной раз «подколола» актрису.
«Ох, Настя… Когда я была ребенком, мы часто произносили фразу ″ты в болоте, я на самолете″ во время катания на качелях, скоро эта фраза будет актуальна», — написала она.
Напомним, что Светлана и Роман прожили в браке 17 лет, но семья распалась после знакомства Малькова с Макеевой в Москве. После этого предприниматель развелся с супругой и женился на актрисе. С тех пор бывшая жена Романа критикуют Светлану, считая ее разлучницей.
Накануне Малькова заявила, что муж Макеевой остался без работы. По ее словам, он снова отказывается платить алименты в полном объеме, ссылаясь на то, что на днях стал безработным. Возможно, что с этим и связаны новые слова экс-супруги бизнесмена.