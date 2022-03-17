В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
1 час назад

Малькова предрекла Макеевой жизнь «в болоте»

Елена Прошина

Бывшая супруга бизнесмена Романа Малькова Светлана предрекла его новой избраннице Анастасии Макеевой жизнь «в болоте». Как сообщает «Слово и дело», она в очередной раз «подколола» актрису.

Малькова предрекла Макеевой жизнь «в болоте»
Фото: InstagramInstagram

«Ох, Настя… Когда я была ребенком, мы часто произносили фразу ″ты в болоте, я на самолете″ во время катания на качелях, скоро эта фраза будет актуальна», — написала она.

Напомним, что Светлана и Роман прожили в браке 17 лет, но семья распалась после знакомства Малькова с Макеевой в Москве. После этого предприниматель развелся с супругой и женился на актрисе. С тех пор бывшая жена Романа критикуют Светлану, считая ее разлучницей.

Накануне Малькова заявила, что муж Макеевой остался без работы. По ее словам, он снова отказывается платить алименты в полном объеме, ссылаясь на то, что на днях стал безработным. Возможно, что с этим и связаны новые слова экс-супруги бизнесмена.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители