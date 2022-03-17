«Дима дома»: Нагиев на видео ответил на слухи об эмиграции

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции. Артист записал видео, в котором опроверг информацию о своем отъезде. Соответствующий ролик опубликован на странице звезды в Instagram (сервис, запрещенный на территории РФ).
«Для тех, кто спрашивает, где я – здесь я. Тем, кто говорит уезжать отсюда – сам уезжай отсюда. Дима дома», – заявил Нагиев.
Ранее стало известно, что ведущая и певица Ольга Бузова, проводившая отпуск в ОАЭ, вернулась на родину. Об этом 36-летняя селебрити рассказала в своем Telegram-канале.
«Во-первых, я уже вернулась. Во-вторых, я не уезжала в Дубай. Я уехала в Рас Аль Хайм. Это другой эмират. Это было по приглашению их министерства культуры», – рассказала подписчикам Бузова.