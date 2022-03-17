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1 час назад

Звездный психолог раскрыл тайное «пристрастие» Собчак к Зеленскому

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Психолог Вероника Степанова написала в своем Телеграм-канале, что Собчак должны посадить на 15 лет. Якобы журналистка слишком пристрастна к Владимиру Зеленскому.

Звездный психолог о Собчак: "Куда смотрит Следственный комитет?"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Куда смотрит Следственный комитет?» – пишет эксперт.

Собчак сейчас в Израиле вместе с сыном, но журналистскую работу не бросает. Она часто постит в Телеграм видео из Instagram* Владимира Зеленского. Степанова считает, это можно приравнять к распространению фейков о спецоперации на Украине и пропаганду правительства нашего врага. Собчак пока никак не прокомментировала заявление Степановой.

*внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора

В Израиле сейчас и певица Жасмин. «ФедералПресс» писал о «побеге» артистки.

Шоу-бизнес,Вероника Степанова,Владимир Зеленский,Следственный комитет,Роскомнадзор,
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