Звездный психолог о Собчак: "Куда смотрит Следственный комитет?"

Психолог Вероника Степанова написала в своем Телеграм-канале, что Собчак должны посадить на 15 лет. Якобы журналистка слишком пристрастна к Владимиру Зеленскому .

Собчак сейчас в Израиле вместе с сыном, но журналистскую работу не бросает. Она часто постит в Телеграм видео из Instagram* Владимира Зеленского. Степанова считает, это можно приравнять к распространению фейков о спецоперации на Украине и пропаганду правительства нашего врага. Собчак пока никак не прокомментировала заявление Степановой.