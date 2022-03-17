Популярная ведущая Ксения Бородина в компании певицы Ольги Орловой и бывшей участницы телепроекта «Дом-2» прогулялась по полупустому ЦУМу. Соответствующее видео появилось в YouTube.
«Предварительно закупившись в “Афимолле”, мы приехали в ЦУМ поесть», – рассказала российская знаменитость.
На кадрах видно, что брендовые магазины приостановили работу. А в открытых бутиках цены значительно выросли. Так, Бородина продемонстрировала на камеру туфли на высокой платформе, которые, как она сообщила, она покупала за 90 тысяч рублей. Теперь эта модель стоит 165 тысяч рублей.