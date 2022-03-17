На кадрах видно, что брендовые магазины приостановили работу. А в открытых бутиках цены значительно выросли. Так, Бородина продемонстрировала на камеру туфли на высокой платформе, которые, как она сообщила, она покупала за 90 тысяч рублей. Теперь эта модель стоит 165 тысяч рублей.