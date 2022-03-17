Самойлова пожаловалась на проблемы в бизнесе

«Я не опускаю руки, просто работаем, решаем все исходя из ситуации. Мы будем еще сильнее, масштабнее, качественней, и все будет еще лучше, чем было. Главное, что мне сейчас помогает не потерять чувство опоры — мои дети. Это моя стабильность, весь остальной мир вокруг вышибло, и я лечу, не понимая, за что могу ухватиться», — делится брюнетка.