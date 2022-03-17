Самойлова пожаловалась на проблемы в бизнесе

Блогер Оксана Самойлова заявила, что ее бренд косметики переживает трудный период. Как сообщает Starhit, жена рэпера Джигана заявила, что все сырье они получали из Европы и Америки, а сейчас с этим возникли сложности.
«Сейчас нет возможности привозить его, приходится искать альтернативу по всему миру. Это очень сложно в нынешней ситуации. У меня чаты рабочие не замолкают ни днем ни ночью», — негодует жена Джигана.
Также Самойлова отметила и ситуацию с Instagram. Ранее на рекламе она зарабатывала по 10 млн в месяц, однако сейчас крупных контрактов не стало. Несмотря на это, Самойлова оптимистично смотрит в завтрашний день.
«Я не опускаю руки, просто работаем, решаем все исходя из ситуации. Мы будем еще сильнее, масштабнее, качественней, и все будет еще лучше, чем было. Главное, что мне сейчас помогает не потерять чувство опоры — мои дети. Это моя стабильность, весь остальной мир вокруг вышибло, и я лечу, не понимая, за что могу ухватиться», — делится брюнетка.