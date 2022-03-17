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19 минут назад

Самойлова пожаловалась на проблемы в бизнесе

Елена Прошина

Блогер Оксана Самойлова заявила, что ее бренд косметики переживает трудный период. Как сообщает Starhit, жена рэпера Джигана заявила, что все сырье они получали из Европы и Америки, а сейчас с этим возникли сложности.

Самойлова пожаловалась на проблемы в бизнесе
Фото: InstagramInstagram

«Сейчас нет возможности привозить его, приходится искать альтернативу по всему миру. Это очень сложно в нынешней ситуации. У меня чаты рабочие не замолкают ни днем ни ночью», — негодует жена Джигана.

Также Самойлова отметила и ситуацию с Instagram. Ранее на рекламе она зарабатывала по 10 млн в месяц, однако сейчас крупных контрактов не стало. Несмотря на это, Самойлова оптимистично смотрит в завтрашний день.

Дима Билан госпитализирован

«Я не опускаю руки, просто работаем, решаем все исходя из ситуации. Мы будем еще сильнее, масштабнее, качественней, и все будет еще лучше, чем было. Главное, что мне сейчас помогает не потерять чувство опоры — мои дети. Это моя стабильность, весь остальной мир вокруг вышибло, и я лечу, не понимая, за что могу ухватиться», — делится брюнетка.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Дима Билан,
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