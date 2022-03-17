Банщик заявил об алкогольной зависимости Волочковой

Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Сергей Кузнецов, заявил, что танцовщица страдает от алкогольной зависимости. Как сообщает StarHit, именно этот фактор стал основной причиной для расставания с ней.
«Я от алкоголя ее избавил на время отдыха. Но как приехали, меня же с ней не было, так как я сразу на работу вернулся. Ну, и ее понесло. А меняться она не захотела, хотя я не раз об этом просил. Рад, что это быстро все закончилось, а то я привыкаю к человеку, и было бы больно при расставании», — заявил Кузнецов.
Отдельно Кузнецов прокомментировал инцидент в московском аэропорту, во время которого Волочкова оголила грудь перед сотрудниками полиции. Кузнецов подчеркнул, что ему было крайне стыдно в этот момент.
Напомним, что Кузнецов и Волочкова состояли в отношениях около двух месяцев. Они познакомились в рамках программы «Давай поженимся!» на Первом канале, после чего отправились в совместное путешествие на Мальдивы. После возвращения с островов банщик и танцовщица расстались.
После Волочкова оказалась в центре скандала из-за ее поведения в самолете во время рейса с Мальдивских островов. Так, вечером 18 января в Сети появилось видео, на котором она ругается с бортпроводниками из-за отсутствия маски.
В результате конфликта к самолету вызвали правоохранителей, которые задержали артистку. Однако и в отделении полиции танцовщица продолжила конфликтовать. Медосвидетельствование показало, что она была пьяна. Позднее выяснилось, что при задержании танцовщица спорила с полицейскими, материлась на них и показала им свою грудь.