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3 часа назад

Дмитрий Нагиев жестко ответил тем, кто говорит ему эмигрировать из России

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В последнее время уехали из России многие представители шоу-бизнеса. Однако среди них нет Дмитрия Нагиева. Совсем недавно он опубликовал в своем Instagram ролик, на котором он бреет голову под песню группы «Аквариум» «Поезд в огне». Он не стал ничего комментировать, но многие поклонники Дмитрия предположили, что он так высказал свою политическую позицию по поводу того, что происходит сейчас в Украине. Сразу после этого видео у Дмитрия появилось больше хейтеров. Некоторые писали ему о том, что ему стоит уезжать из России. Однако Нагиев снова вышел на связь с подписчиками и заявил, что он не планирует этого делать. А те, кто ему говорят уезжать, могут эмигрировать сами.

"Дима дома" - известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дима дома». – заявил Нагиев.

Напомним, что из России уехали многие звезды. Среди них, например, Иван Ургант, который в данный момент не делает свое шоу на Первом канале по непонятным причинам. Он отправился в Израиль, но отметил, что полетел в отпуск. Там же оказались и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, ссылаясь на отдых. Ксения Собчак с сыном тоже в данный момент находится в Израиле и тоже говорит о том, что у ее ребенка каникулы, поэтому они путешествуют.

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