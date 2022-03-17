"Дима дома" - известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев об отъезде из России

В последнее время уехали из России многие представители шоу-бизнеса. Однако среди них нет Дмитрия Нагиева. Совсем недавно он опубликовал в своем Instagram ролик, на котором он бреет голову под песню группы «Аквариум» «Поезд в огне». Он не стал ничего комментировать, но многие поклонники Дмитрия предположили, что он так высказал свою политическую позицию по поводу того, что происходит сейчас в Украине. Сразу после этого видео у Дмитрия появилось больше хейтеров. Некоторые писали ему о том, что ему стоит уезжать из России. Однако Нагиев снова вышел на связь с подписчиками и заявил, что он не планирует этого делать. А те, кто ему говорят уезжать, могут эмигрировать сами.