Жилина о тренировках Тутберидзе: если болит, все равно надо прыгать

13-летняя фигуристка Вероника Жилина в интервью изданию «Матч ТВ» рассказала о жестком подходе Тутберидзе. «Здесь другой подход к занятиям. Если у тебя что-то болит, травма какая-то, немного убираем нагрузку и делаем что-то, где не болит. В «Хрустальном» строже — там если болит, все равно надо прыгать. У меня в итоге развивалась травма, и…Здесь, мне кажется, более домашняя атмосфера. Но это я почувствовала не сразу», — рассказала фигуристка.