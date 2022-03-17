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20 минут назад

13-летняя фигуристка — о жестком подходе Тутберидзе: «Если болит, все равно надо прыгать»

WMJ.ruWMJ.ruиещё 2

Жилина о тренировках Тутберидзе: если болит, все равно надо прыгать
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Вероника Жилина дала откровенное интервью о разнице подготовки спортсменов у Плющенко и Тутберидзе.

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13-летняя фигуристка Вероника Жилина в интервью изданию «Матч ТВ» рассказала о жестком подходе Тутберидзе. «Здесь другой подход к занятиям. Если у тебя что-то болит, травма какая-то, немного убираем нагрузку и делаем что-то, где не болит. В «Хрустальном» строже — там если болит, все равно надо прыгать. У меня в итоге развивалась травма, и…Здесь, мне кажется, более домашняя атмосфера. Но это я почувствовала не сразу», — рассказала фигуристка.

Фото:кадры из выступлений фигуристки.

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