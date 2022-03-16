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28 минут назад

Якубович прокомментировал слухи о закрытии «Поля чудес»

Елена Прошина

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович ответил на слухи о закрытии передачи. В беседе с Woman.ru он заверил, что проект продолжит работу.

Якубович прокомментировал слухи о закрытии «Поля чудес»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слухи возникли на фоне того, что шоу является аналогом американской передачи «Wheel Of Fortune» и, соответственно, выпускается по иностранной лицензии. А с учетом санкционной политики США против России у проекта с легкостью могут ее отозвать.

«Лицензия передана в управление вновь созданной телекомпании "Поле ТВ". Вот эта компания теперь и производит "Поле Чудес", ничего не изменилось», — сказал Якубович.

Также ведущий отметил, что слухи о закрытии передачи за время ее существования ходили не раз. В связи с этим он дал всем совет, процитировав Булгакова.

«Помните, как у Булгакова: "Не читайте советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте". И у нас также, слухи появляются постоянно, а правды не так много», — заключил Якубович.

Напомним, что из-за событий на Украине из эфира российских телеканалов убрали ряд развлекательных передач. В том числе перестали показывать «Вечерний Ургант» и «Модный приговор».

Шоу-бизнес,Леонид Якубович,Первый канал,
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