Звезда Comedy Woman назвала свой загородный дом лучшим местом в мире

«Мы живем и в Москве, и за городом — для нас это идеальное решение, так как у обоих графики напряженные. Часто устаем от городской суеты, нужно восстановить силы и отвлечься. В эти периоды спасает домик под Троицком: да, он не близко от Москвы и не похож на дворец, зато именно такой, о котором я всегда мечтала. А потому это лучшее место в мире», — поделилась звезда Comedy Woman.