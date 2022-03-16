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58 минут назад

Звезда Comedy Woman назвала свой загородный дом лучшим местом в мире

Елена Прошина

Российская актриса Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, назвала свой загородный дом лучшим местом в мире. Об этом она заявила в интервью Teleprogramma.pro.

Звезда Comedy Woman назвала свой загородный дом лучшим местом в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время разговора у Федункив спросили, где она сейчас проживает вместе со своим супругом-итальянцем Стефано Маджи.

«Мы живем и в Москве, и за городом — для нас это идеальное решение, так как у обоих графики напряженные. Часто устаем от городской суеты, нужно восстановить силы и отвлечься. В эти периоды спасает домик под Троицком: да, он не близко от Москвы и не похож на дворец, зато именно такой, о котором я всегда мечтала. А потому это лучшее место в мире», — поделилась звезда Comedy Woman.

Также в интервью Teleprogramma.pro Федункив рассказала о своем большом концерте, который состоится 1 апреля в Москве. По ее словам, он пройдет в формате музыкально-комедийной программы, на которой актриса исполнит свои песни и покажет новые и полюбившиеся зрителям комедийные номера. Концерт получил название «Не Моника Беллуччи», как и один из треков Федункив.

Шоу-бизнес,Марина Федункив,
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