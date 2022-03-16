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1 час назад

Адвокат назвал причину затянувшегося бракоразводного процесса Степаненко и Петросяна

Вероника Полынина

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал возобновление судебного процесса по разделу имущества между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко.

По мнению Жорина, Степаненко намеренно затягивает судебный процесс и не желает идти ни на какие компромиссы.

«Складывается впечатление, что Степаненко собралась жить вечно. Что она никуда не торопится, она собралась жить вечно и, собственно говоря, хочет, чтобы это происходило долго», - сказал Жорин «Пятому каналу».

По его словам, сразу после расставания Степаненко и Петросян обсуждали возможность поделить имущество пополам, мирно и без суда.

«Мы сидели на кухне. Степаненко резала колбаску, всех угощала. И мы проговаривали в таком мирном формате, как это все можно урегулировать. Договорились встретиться в очередной раз. Они отменили встречу. И выяснилось, что за неделю до этого они уже подали иск в суд. То есть, знаете, вероломное такое объявление войны», - вспомнил Жорин.

Адвокат предупредил, что новая оценка имущества затянется еще на несколько лет. В коллекции Петросяна помимо прочего более двух с половиной тысяч книг, каждую из которых предстоит описать и оценить.

Напомним, что Степаненко и Петросян разошлись в 2018 году после 33 лет совместной жизни. Разделить имущество мирным способом бывшим супругам не удалось, судебный процесс длился три года и завершился решением поделить нажитое пополам. Степаненко такой исход не устроил, она подала апелляцию и потребовала провести новую оценку имущества.

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