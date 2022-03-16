Адвокат назвал причину затянувшегося бракоразводного процесса Степаненко и Петросяна

«Мы сидели на кухне. Степаненко резала колбаску, всех угощала. И мы проговаривали в таком мирном формате, как это все можно урегулировать. Договорились встретиться в очередной раз. Они отменили встречу. И выяснилось, что за неделю до этого они уже подали иск в суд. То есть, знаете, вероломное такое объявление войны», - вспомнил Жорин.