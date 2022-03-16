«Готовлюсь к страшному»: дочь Заворотнюк объяснила свое молчание

«Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то, чтобы трубить об этом в подробностях на всю страну», — заявила она, добавив, что переживает очень тревожный период в своей жизни.