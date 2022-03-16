«Готовлюсь к страшному»: дочь Заворотнюк объяснила свое молчание

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна объяснила, почему не рассказывает о прогрессе в борьбе с онкологическим заболеванием у ее матери. Как сообщает Teleprogramma.pro, при общении с подписчиками она отметила, что «готовит себя к страшному и неизведанному будущему».
«Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то, чтобы трубить об этом в подробностях на всю страну», — заявила она, добавив, что переживает очень тревожный период в своей жизни.
Напомним, что об обнаружении рака мозга у российской актрисы Анастасии Заворотнюк стало известно в 2018 году, после рождения второй дочери. Врачи считают, что спровоцировать развитие онкологического заболевания могла гормональная терапия. В мае 2021 года состояние актрисы ухудшилось после ремиссии — во время одного из заплывов в бассейне женщине стало плохо, а обследование показало рецидив болезни.
Родные актрисы не дают публичных комментариев о ее состоянии, а потому доподлинно о прогрессе в лечении или ухудшении ситуации неизвестно.