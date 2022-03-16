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1 час назад

«Переведу 50 евро»: Малькова пожаловалась на алименты от экс-супруга

Елена Прошина

Светлана Малькова в очередной раз пожаловалась на бывшего супруга Романа Малькова. Тот снова отказывается платить алименты в полном объеме, ссылаясь на отсутствие работы. Об этом пишет «СтарХит».

«Переведу 50 евро»: Малькова пожаловалась на алименты от экс-супруга
Фото: InstagramInstagram

Роман оставил Светлану ради актрисы Анастасии Макеевой еще больше года назад. До сих пор бывшие супруги спорят на тему содержания общих детей. Однако деньги от бывшего мужа Светлана видит редко. А недавно Мальков и вовсе заявил, что остался без работы и может присылать не более 50 евро. В доказательство этого многодетная мать показала на своей странице в соцсетях их с Романом переписку.

«Переведу 50 евро. Больше не могу. Извини. У меня даже нет зарплаты. Я на днях стал безработным», — пожаловался ей Роман.

Несмотря на решение суда, Мальковой каждый раз приходится буквально выбивать деньги с бывшего мужа. Тем временем, сам Роман не устает хвастаться все новыми проектами, запущенными вместе с Макеевой.

Недавно пару заподозрили в бегстве из России, как это сделали многие другие знаменитости. Однако Макеева ответила, что уехала вместе с мужем в Санкт-Петербург, правда для каких целей, не сказала.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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