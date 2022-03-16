«Переведу 50 евро»: Малькова пожаловалась на алименты от экс-супруга

Светлана Малькова в очередной раз пожаловалась на бывшего супруга Романа Малькова. Тот снова отказывается платить алименты в полном объеме, ссылаясь на отсутствие работы. Об этом пишет «СтарХит».

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Роман оставил Светлану ради актрисы Анастасии Макеевой еще больше года назад. До сих пор бывшие супруги спорят на тему содержания общих детей. Однако деньги от бывшего мужа Светлана видит редко. А недавно Мальков и вовсе заявил, что остался без работы и может присылать не более 50 евро. В доказательство этого многодетная мать показала на своей странице в соцсетях их с Романом переписку.

«Переведу 50 евро. Больше не могу. Извини. У меня даже нет зарплаты. Я на днях стал безработным», — пожаловался ей Роман.

Несмотря на решение суда, Мальковой каждый раз приходится буквально выбивать деньги с бывшего мужа. Тем временем, сам Роман не устает хвастаться все новыми проектами, запущенными вместе с Макеевой.