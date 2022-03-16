Певица Валерия высказалась об уходе со сцены

Российская певица Валерия заявила, что подыскивает большой дом для всей семьи и обдумывает свой уход из шоу-бизнеса. Об этом она рассказала в программе Пятого канала «Светская хроника».

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По словам артистки, оказалось не так просто найти подходящий дом, так как у нее большая семья и всем должно быть в нем удобно.

«Мы хотим место, где могла бы собираться семья. Это не означает, что должно быть большое количество комнат, нет. Но главное — гостиная. Она должна быть достаточно просторная. (…) Мы посчитали, наш ближайший круг — 19 человек. То есть я не хочу покупать квартиру на земле», - рассказала Валерия.

Она призналась, что последнее время работа отнимает у нее слишком много сил и не дает полноценно общаться с семьей, в том числе и с маленькой внучкой. Поэтому она стала всерьез задумываться над уходом со сцены.

«Я как-то не очень понимаю, не очень встраиваюсь в эту TikTok реальность», - пожаловалась певица.

При этом продюсер Иосиф Пригожин с женой не согласен и считает, что нет необходимости уходить на покой, так как Валерия популярна, востребована, а ее гонорары за один концерт составляют от двух до трех с половиной миллионов рублей.