«Превращаюсь в скелета»: Моргенштерн сделал признание из Дубая

24-летний Алишер Моргенштерн заявил, что страдает от сильной депрессии. Как сообщает StarHit, уехавший из России в Дубай исполнитель рассказал своим подписчикам, что переживает непростые времена.
«Я все сбрил на лице, все оторвал, ничего нет. Мы живем лучшую жизнь, несмотря ни на что! Некоторые подумают, что я под чем-то, но это не так. У меня такое состояние уже долгое время. Это паника... Я жру как тварь, но худею на глазах, превращаюсь в скелета. Что со мной не так? Все так, как должно быть. Я зашуганная тварь, боюсь каждого шороха. Научили», — заявил Моргенштерн.
Напомним, что Моргенштерн после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, вместе с супругой Диларой Зинатуллиной спешно покинул Москву и уехали в Минск.
Директор артиста тогда объяснил его решение якобы частной вечеринкой, на которой он должен был выступить в столице Белоруссии. Однако, после этого рэпер не вернулся в Россию, а улетел в Дубай, где приобрел недвижимость. Сейчас он продолжает жить в ОАЭ и пока не объяснил, когда собирается вернуться на Родину.