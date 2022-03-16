«Я превращаюсь в скелет»: Моргенштерн резко похудел

Российский шоумен Алишер Моргенштерн сказал, что «превращается в скелет». При этом он отметил, что питается хорошо.
«Я жру как тварь и худею на глазах. Я превращаюсь в скелет. Я зашуганная тварь. Я на каждый шорох… Научили бояться», — заявил рэпер в сторис в Instagram.
Ранее Моргенштерн решил не возвращаться в Россию. Как сообщил брат музыканта Макс Штерн, рэпер почти распродал все имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива. Моргенштерн покинул Россию в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в социальных сетях. Источники СМИ сообщали, что администрация президента РФ ведет переговоры с рэпером: якобы Моргенштерну предлагали вернуться в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой». Концертный директор Моргенштерна сообщил, что артист вернется в Россию в начале декабря 2021 года. После он опроверг свои слова и назвал их шуткой.