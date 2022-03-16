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31 минуту назад

Моргенштерн заявил, что резко похудел. «Я превращаюсь в скелет»

Ura.RuUra.Ru

Российский шоумен Алишер Моргенштерн сказал, что «превращается в скелет». При этом он отметил, что питается хорошо.

«Я превращаюсь в скелет»: Моргенштерн резко похудел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я жру как тварь и худею на глазах. Я превращаюсь в скелет. Я зашуганная тварь. Я на каждый шорох… Научили бояться», — заявил рэпер в сторис в Instagram.

Ранее Моргенштерн решил не возвращаться в Россию. Как сообщил брат музыканта Макс Штерн, рэпер почти распродал все имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива. Моргенштерн покинул Россию в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в социальных сетях. Источники СМИ сообщали, что администрация президента РФ ведет переговоры с рэпером: якобы Моргенштерну предлагали вернуться в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой». Концертный директор Моргенштерна сообщил, что артист вернется в Россию в начале декабря 2021 года. После он опроверг свои слова и назвал их шуткой.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Администрация Президента РФ,
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