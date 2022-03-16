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33 минуты назад

Названы имена получивших второе гражданство российских звезд

Елена Прошина

После начала спецоперации России на Украине многие отечественные звезды ринулись в другие страны. Почти все объясняли свой отъезд отдыхом, однако, как выясняется, некоторые заранее позаботились о своем будущем и получили двойное гражданство.

Названы имена получивших второе гражданство российских звезд
Фото: ТАССТАСС

5 лет назад Алла Пугачева и Максим Галкин приобрели на Кипре, в Лимассоле, дом на берегу моря стоимостью $2 млн. Согласно местным законам, такие вложения позволяют получить пожизненное гражданство данной страны. Дочь же Пугачевой Кристина Орбакайте уже 20 лет как обладает гражданством Литвы, так как ее бабушка была литовкой.

В 2018 году Иван Ургант прошел процедуру репатриации (возвращения на историческую родину) в Израиле вместе с женой и детьми. У ведущего еврейские корни по линии отца. Израильское гражданство есть и у Эммануила Виторгана, пишет «Московский комсомолец».

Много лет назад французский паспорт получили Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, приобретя недвижимость в Париже. Также у них есть дом и виноградники в Тоскане. В 2006 году певица Анна Нетребко получила австрийский паспорт. За это она купила недвижимость в Вене. Впрочем, европейское гражданство не помешало баварской государственной опере разорвать контракт со звездой.

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А вот телеведущий Владимир Познер имеет аж три гражданства. Он гражданин России, США и Франции.

О смене гражданства позаботились и украинские звезды. Не так давно певица Светлана Лобода отказалась от украинского гражданства в пользу мальтийского. Как выяснилось, гражданство Мальты она получила еще несколько лет назад в обмен на инвестиции. Для этого необходимо приобрести недвижимость на острове (от 700 тысяч евро), вложить не менее 600 тысяч евро в экономику страны, а также сделать благотворительное пожертвование от 10 тысяч евро.

Шоу-бизнес,Тимати,Максим Галкин,Эммануил Виторган,Владимир Познер,Иван Ургант,Светлана Лобода,Кристина Орбакайте,Анна Нетребко,Алла Пугачева,Юлия Высоцкая,Андрей Михалков-Кончаловский,
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