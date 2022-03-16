Андрей Данилко раскрыл причину отъезда Галкина и Пугачевой

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка рассказал о нынешних финансовых проблемах Максима Галкина и о том, куда все-таки уехало из России звездное семейство после начала спецоперации на Украине.

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В интервью NEWS.ru артист порассуждал на тему, почему многие российские знаменитости уезжают якобы в отпуск за границу. Данилко считает, что некоторые могли действительно уехать в запланированный отпуск. Он привел в пример Максима Галкина и подтвердил его отъезд в Израиль.

«Я разговаривал с Максимом Галкиным, они планировали, тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нету», - рассказал артист.

Многие, по его мнению, уехали просто из-за страха. В целом, артистов он назвал «хитрожопой» публикой, которые «и нашим и вашим, давайте вместе спляшем».