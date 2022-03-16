«Дно под тобой»: Бузова опубликовала новое видео в бикини

Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым видео с отдыха в Арабских Эмиратах. Судя по опубликованным в ее Telegram-канале кадрам, популярная певица и ведущая весело проводит время на пляже. На записи 36-летняя исполнительница хита «Мало половин» в лавандовом бикини купается в море.