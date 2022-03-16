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26 минут назад

«Дно под тобой»: Бузова опубликовала новое видео в бикини

Александр Кузьмин

Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым видео с отдыха в Арабских Эмиратах. Судя по опубликованным в ее Telegram-канале кадрам, популярная певица и ведущая весело проводит время на пляже. На записи 36-летняя исполнительница хита «Мало половин» в лавандовом бикини купается в море.

«Когда чувствуешь, что дно под тобой», – подписала свою публикацию Бузова.

Звезда «Дома-2» отправилась в ОАЭ после съемок в новом телешоу в Африке. Как заявила сама Бузова, ей было необходимо привести свои мысли в порядок.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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